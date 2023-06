El referente radical Roberto Gómez explicó los motivos por los cuales no formará parte de la oferta electoral del sector de la UCR que impulsa la candidatura de Patricia Bulrich a la presidencia. Gómez expresó que en el armado original había llegado a un acuerdo con Flavio Fama para ocupar la diputación nacional. Sin embargo, posteriormente, «Fama realizó gestiones con Alfredo Cornejo para que el pre candidato sea Luis Lobo Vergara». Gómez destacó que no tenía problemas con esa decisión, pero hubiera preferido que se aclarara desde el principio: “Esta situación generó un desgaste innecesario no solo para mí, sino para toda la estructura de Morada que nos acompañaba, especialmente los referentes del interior». En este contexto, el referente de Morada consideró que no es bueno «meter candidatos por la ventana». «Después, los resultados electorales no son los esperados. Pero si las listas se arman a fuerza de carpetazos, los candidatos no son representativos. Va a ser difícil ganarle al peronismo con candidatos que entran por la ventana”, sostuvo. Luego, evaluó: “Fama y Ávila se prestaron al juego de la línea Celeste al incluir a Luis Lobo en el armado de Bullrich, mientras que Tiago y Páez se sumaron a Manzi. Están poniendo huevos en cada canasta y nosotros nos prestamos a ese juego. Ahora hay Celestes con Bullrich y Celestes con Larreta, pero no hay convicción, solo se trata de ocupar espacios de poder. Y eso nunca termina bien”. “Nosotros, desde Morada, pedíamos un nuevo rumbo para la UCR. Sin embargo, estos armados improvisados no son la brújula que los catamarqueños necesitan para considerar una alternancia. Patricia Bullrich es una candidata con convicciones claras. Ella marcó las diferencias cuando Larreta intentó incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio. Aquí, en cambio, ocurre todo al revés. Comienzan a llenar los casilleros de la lista y luego evalúan las ideas de cada uno. Personalmente, no veo ningún proyecto de provincia en todo esto”, concluyó.