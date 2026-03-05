La Agencia de Recaudación Catamarca confirmó que los pequeños contribuyentes que paguen en término el Monotributo Unificado obtendrán un beneficio fiscal. La medida alcanza a las categorías A a F del régimen simplificado y forma parte de la Ley Impositiva Provincial 2026.

La Agencia de Recaudación Catamarca informó que los monotributistas de la provincia que cumplan con el pago en término de sus obligaciones tributarias podrán acceder a un descuento del 15% en el componente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida alcanza a quienes se encuentren encuadrados entre las categorías A y F del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Este beneficio se enmarca dentro del esquema del Monotributo Unificado, sistema que integra distintos componentes impositivos en una única obligación mensual y que busca simplificar la gestión tributaria de los pequeños contribuyentes. De esta manera, el incentivo apunta a promover el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales por parte de los trabajadores independientes y pequeños emprendimientos que tributan bajo este régimen.

La iniciativa fue incorporada mediante el artículo 56 de la Ley Impositiva Provincial 2026, correspondiente a la Ley 5927 – Decreto 1679, normativa que establece las condiciones bajo las cuales se aplicará el descuento.

Cómo se aplica el descuento del 15%

De acuerdo con lo informado por el organismo recaudador provincial, el descuento del 15% se aplica específicamente sobre el componente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que forma parte del Monotributo Unificado.

El beneficio se encuentra condicionado al cumplimiento del pago dentro de los plazos establecidos, lo que implica que el contribuyente debe abonar la obligación mensual antes de la fecha de vencimiento correspondiente. En este sentido, se explicó que el monto que figura en la credencial de pago emitida por ARCA (ex AFIP) ya contempla el descuento previsto por la normativa, siempre y cuando el pago se realice dentro del plazo estipulado.

En términos operativos, el esquema funciona de la siguiente manera:

El monto con descuento ya está reflejado en la credencial de pago.

El beneficio se mantiene únicamente si el pago se realiza hasta el vencimiento.

La fecha habitual de vencimiento del Monotributo es el día 20 de cada mes.

De esta manera, el sistema permite que el contribuyente acceda automáticamente al beneficio sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que cumpla con el pago en tiempo y forma.

Qué sucede si el pago se realiza fuera de término

El esquema previsto por la normativa provincial también establece claramente las consecuencias en caso de incumplimiento de los plazos. Si el pago se efectúa después de la fecha de vencimiento, el contribuyente pierde el beneficio del descuento y deberá abonar:

El importe pleno establecido por la normativa vigente.

Los intereses correspondientes hasta la fecha de efectivo pago.

Esto significa que el monto reducido únicamente se mantiene cuando la obligación se cancela dentro del plazo establecido, lo que refuerza el carácter del beneficio como incentivo al cumplimiento fiscal oportuno.

Los montos vigentes para 2026

Según lo dispuesto por la Ley 5927, que regula los valores del régimen simplificado para el período fiscal 2026, se establecieron los montos mensuales correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro del esquema de Monotributo Unificado.

Los importes definidos para cada categoría, junto con el monto que resulta aplicando el descuento del 15%, son los siguientes:

Categoría A:

Monto original: $18.717,34

Con descuento: $15.909,74

Categoría B:

Monto original: $21.683,26

Con descuento: $18.430,77

Categoría C:

Monto original: $37.042,06

Con descuento: $31.485,75

Categoría D:

Monto original: $55.563,07

Con descuento: $47.228,61

Categoría E:

Monto original: $73.560,40

Con descuento: $62.526,34

Categoría F:

Monto original: $92.927,00

Con descuento: $78.987,95

Estos valores corresponden específicamente al componente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro del sistema simplificado que se aplica a los monotributistas en la provincia.

Un incentivo para el cumplimiento dentro de los plazos

Desde la Agencia de Recaudación Catamarca se recomendó a los contribuyentes prestar especial atención a las fechas de vencimiento del Monotributo, con el objetivo de poder acceder al beneficio previsto por la normativa provincial.

El organismo recordó que el cumplimiento dentro de los plazos establecidos no solo evita el pago de intereses por mora, sino que también permite mantener el descuento del 15% en el tributo provincial.

De este modo, la medida prevista en la Ley Impositiva 2026 busca consolidar un esquema que combine simplificación administrativa y estímulos al cumplimiento fiscal, orientado a los pequeños contribuyentes que forman parte del régimen simplificado en Catamarca.