En una nueva jornada de la PDAC 2026 en Toronto, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó de la Mesa Redonda de Gobernadores organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El encuentro, realizado en el Hotel Shangri-La, reunió a las principales provincias mineras del país con CEOs de compañías internacionales para debatir los ejes de competitividad y desarrollo sostenible.

Fortalecimiento del Compre Local

Uno de los puntos centrales del debate, en coincidencia con los requerimientos de las operadoras, fue la necesidad de contar con mano de obra local especializada y una red sólida de proveedores regionales. En este sentido, Dusso destacó que Catamarca tiene políticas públicas que priorizan la contratación de trabajadores catamarqueños y el fortalecimiento de las empresas locales, garantizando que el beneficio de la minería quede en la provincia.

“Tenemos una historia muy grande, prácticamente la historia de la patria”, dijo Dusso en relación a la trayectoria minera de Catamarca, haciendo hincapié en la necesidad de extender la red informativa sobre la industria a la población: “Entonces la educación, la información, la participación de los científicos, la participación de las academias, es muy importante que la industria desarrollarse con todo lo que estamos remarcando; que el ambiente no sea alterado, que tengamos mucho mejores resultados, con más dinamismos de vida para las provincias y la población”.

Impulso a la infraestructura y a la pequeña y mediana minería

Un eje fundamental del planteo catamarqueño en la Mesa Redonda fue la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructura vial y energética para viabilizar los proyectos con mayor agilidad. En este sentido, el vicegobernador Dusso insistió en el aprovechamiento de energías aisladas, destacando a la geotermia como una solución clave para los proyectos y el desarrollo de la comunidad.

Asimismo, se hizo especial énfasis en el fomento de la pequeña y mediana minería, un sector estratégico para el crecimiento. Dusso resaltó que este segmento es vital para el desarrollo local, ya que no solo rentabiliza yacimientos de menor escala, sino que demanda una alta utilización de mano de obra y funciona como un eslabón clave en la cadena de proveedores para plantas de mayor envergadura.

Seguridad Jurídica y Licencia Social

La mesa redonda permitió presentar ante referentes globales el marco institucional de Catamarca, subrayando que la licencia social se construye con transparencia y con la participación activa de los catamarqueños en la cadena de valor minera. De la actividad participaron también representantes de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza y Santa Cruz, consolidando un bloque federal que busca posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de minerales críticos.

Estuvieron también presentes; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, entre otras autoridades.