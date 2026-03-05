La Secretaría de Transporte del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informa a la comunidad que los trámites vinculados a la Tarjeta SUBE y al Boleto Estudiantil Gratuito son completamente gratuitos.

Ante denuncias recibidas sobre personas que estarían cobrando dinero para realizar o agilizar estos trámites, desde el organismo se aclara que no existe ningún gestor ni intermediario autorizado para cobrar por estas gestiones.

Por este motivo, se recomienda a los usuarios no entregar dinero ni datos personales a terceros, ya que todos los trámites deben realizarse únicamente a través de canales oficiales.

Para más información sobre cómo registrar la Tarjeta SUBE y para realizar el trámite de registro del Boleto Estudiantil Gratuito, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Transporte:
transporte.catamarca.gob.ar

Asimismo, desde la Secretaría se solicita que, en caso de detectar situaciones en las que se esté cobrando por estas gestiones, se realice la denuncia correspondiente a fin de evitar este tipo de prácticas.

Desde el Ministerio se reafirma el compromiso de garantizar el acceso transparente y gratuito a los beneficios del transporte público para todos los usuarios.

