9 abril, 2020 23:51

Flor Vigna compartió con sus seguidores de Instagram una sensual foto con frase incluída en su remera. “La inteligencia es sexy”.

Mini short y mucha piel: el beboteo de Flor Vigna que enloqueció a sus seguidores

Flor Vigna se encuentra transitando estos días de cuarentena en su casa y las redes sociales son sus mejores aliadas para estar en contacto permanente con su público. Entre todas las opciones que se encuentran disponibles en Internet, Instagram es la preferida de la actriz, red en la que alcanzó hace poco los 5 millones de seguidores y se animó a celebrarlo con una serie de reflexiones.

Lo cierto es que Flor Vigna es una asidua usuaria de las redes sociales desde antes que surgiera el coronavirus. Desde hace tiempo que comparte su día a día con sus fans y les muestra cómo es su vida delante y detrás de las cámaras. Quienes la siguen han podido enterarse al instante de lo que ocurría en el Bailando y en el teatro. Ahora, en tiempos de cuarentena sus publicaciones llegan cargadas de retos virales de Tik Tok, reflexiones y mucho humor.

“Y es que me gusta lo que dice la remera 🖤🎶”, escribió la actriz en su última publicación de Instagram donde se la puede ver luciendo un mini short y una remera con una llamativa frase en inglés: “Intelligence is sexy”, que traducido al español quiere decir “La inteligencia es sexy”. Inmediatamente sus seguidores le dejaron má de 67 mil me gusta y cientos de halagos.

“Siempre hermosa ❤️”, “Flor sos divina, saludos desde Santa Cruz”, “Se te extraña en la tele, diosa”, “Cuidate del coronavirus y no cambies tu energía🌈”, “Somos 5 millones de seguidores, te lo merecés Flor”, “Te amamos, siempre reina 👑”, escribieron algunos de los seguidores de Flor Vigna en su última publicación en Instagram.

Imágenes: Instagram @florivigna

