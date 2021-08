Música

La cantante habló sobre el impacto que tuvo la serie de Disney en su vida personal

Durante una conferencia de prensa, Miley Cyrus se sinceró y habló del complejo que le generó “Hannah Montana”, la serie de Disney con la que saltó a la fama.

“Mi misión siempre ha sido no tener que pedir disculpas por quien soy, y terminé por sentirme como un fraude“, confesó la cantante y actriz.

“El concepto del show es que cuando eres este personaje, cuando tienes este alter ego eres valorable. Tiene como millones de fans, eres como la estrella más grande del mundo. Y luego el concepto era que cuando me miraba a mí misma, cuando ya no tenía puesta la peluca, no le importaba a nadie, ya no era una estrella”, explicó.

Por otro lado, Cyrus habló de la rutina de belleza que realiza todos los días y lo que disfruta hacer durante su tiempo libre. “A nivel belleza, cuidarme significa mucho skicare. Nunca duermo con maquillaje y no importa lo cansada que esté o lo largo que haya sido el día, mi maquillaje siempre tiene que irse antes de irme a la cama. También me gusta tomarme el tiempo para salir a caminar y estar en la naturaleza lo más seguido que puedo, escaparme de la locura de L.A. para respirar para mí es crucial”, contó.

Yamila Pagani