Música

Miley está asombrada por la cantante de 21 años y cree que es «impresionante» que sepa exactamente quién es y la artista que quiere ser a una edad tan temprana.

“Me encanta Billie Eilish… es una de las artistas más geniales del momento. Lo que más me impresiona es que ya es una artista auténtica. Sabe exactamente la historia que quiere contar y el mensaje que quiere expresar en su trabajo. Estoy totalmente asombrada”, dijo en declaraciones al diario Sunday Mirror.

“Cuando yo tenía su edad, no sabía quién era como artista y seguía muy influenciada por los demás. Pero ella sabe exactamente quién es y es impresionante”.

Aunque Miley y Billie no tuvieron conversaciones sobre trabajar juntas, la estrella de 30 años admitió que la cantante de ‘Bad Guy’ está en lo alto de su lista de deseos: “Cuando pienso en todos los artistas que hay en este momento, ella está definitivamente en lo alto de la lista de personas con las que me gustaría trabajar. Todavía no hubo ninguna conversación. Pero es algo a lo que estoy abierta, seguro”.