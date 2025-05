Música

La artista actuó ante un pequeño grupo de fans en la fiesta presentación de su noveno disco ‘Something Beautiful’

Miley Cyrus estrenó de sorpresa su nuevo álbum, durante un evento organizado por la red social TikTok para sus seguidores en un evento en el Hotel Chateau Marmont de la ciudad de Los Ángeles, California.

La cantante, convocó a cientos de fans para una escucha exclusiva de Something Beautiful, pero apareció sobre el escenario para cantar algunos de los temas de su noveno disco, que se lanza este viernes 30 de mayo.

“Tocar estas noches en el Chateau, solo por invitación, súper exclusivas, solo mis amigos y mi familia… así es como descubrí el álbum. Porque si no puedo defenderlo aquí, con mi banda, ¿para qué hacerlo?”, declaró Miley. “Me encanta hacer música con todos los que están aquí. Ya no hago escenarios, esto es lo que me inspira, ver cómo el álbum se convierte en mariposa, cómo evoluciona, es un reflejo de mi vida y de todo lo que estoy viviendo”, añadió.

Cyrus interpretó un set de 45 minutos, que incluyó el debut en vivo de “Easy Lover”.

MILEY CYRUS PERFORMING “EASY LOVER” FOR THE FIRST TIME pic.twitter.com/Hs8lvJ6yFW — MileyUpdates (@MileyUpdates) May 28, 2025

Cyrus también le dijo al público: “Mi próximo álbum va a ser extremadamente experimental, así que diviértanse. Something Beautiful es solo el aperitivo”.

Something Beautiful será también un álbum visual que, tras su estreno en el Festival de Cine de Tribeca el 6 de junio, se proyectará en los cines de todo el mundo durante una sola noche.