Música

El ex bajista de la banda apareció recientemente como invitado en el podcast de LPM Kyle Meredith With… para hablar de la edición del 25 aniversario de ‘Up’.

En el programa, el músico reveló que R.E.M. tiene muchas “canciones bóveda” esperando a ser publicadas y dijo: “Hay una razón por la que no has escuchado la mayoría de ellas”.

En otra parte de la charla, reflexionó sobre temas como “Airportman”, “Daysleeper” y “Hope” y explicó por qué la banda optó por un sonido más electrónico. “Se hizo en circunstancias muy difíciles: se cuenta y se sabe que Bill (el baterista) había dejado la banda. Ya nos estábamos inclinando por hacer un disco más electrónico y maquinado, y la marcha de él aceleró ese proceso”, explicó.

Al hablar del LP de 1998 de la banda, “UP”, dijo: “Hicimos un disco extraordinario en circunstancias extraordinarias”, refiriéndose al hecho de que cualquier otro músico se habría tomado un tiempo para procesar sus sentimientos por la pérdida de un miembro, pero R.E.M. eran “un grupo testarudo” y decidieron seguir adelante con su trabajo, ya que las maquetas estaban listas.

A principios de este año, R.E.M. anunció una caja del álbum con motivo de su 25 aniversario que incluía un disco Blu-ray con un directo inédito de la banda en su aparición como invitados en la exitosa serie de televisión Party of Five en 1999.

Con respecto a la inclusión del vivo inédito, Mills dijo que disfrutaba de la “yuxtaposición de poner un vivo con nuestro disco menos en vivo de todos. Da un poco de humanidad y una sensación orgánica que quizá no hubiera estado ahí si sólo hubiéramos sacado las maquetas”.

Y continuó: “Seré sincero con vos, no fue idea mía. Me gusta poner las demos, pero parecía que este era un disco tan diferente para nosotros que seguir poniendo demos y outtakes parecía un poco fuera de lugar en este disco. Como habíamos desechado literalmente todas las reglas que teníamos cuando lo hicimos, simplemente dijimos que no hay reglas, así que las otras reglas que íbamos a romper eran llenarlo de outtakes y demos: vamos a darle algo completamente diferente a nuestro disco más diferente”.

Dos años atrás Michael Stipe confirmó que el grupo nunca se reuniría, insistiendo en que la ruptura de la banda hace diez años era permanente.