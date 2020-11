Música

Cuando le preguntaron a Keith Richards cómo los Rolling Stones pretendían celebrar su 60 aniversario en 2022, el músico fue claro y conciso. El legendario guitarrista lo había pensado un poco, y lo expresa sin vueltas: “Bueno, los planes son que todos sigan vivos”.

Quizás los fans querían escuchar sobre nuevos discos, nuevas giras y otras grandes aventuras. Pero los “planes” de Richards parecen bastante sensatos. No importa el hecho de que él mismo tiene 76 años, Mick Jagger 77, Ronnie Wood 73 y Charlie Watts 79. En momentos como estos, ¿alguno de nosotros está realmente apuntando más alto que “estar vivo”?

Richards lo reconoció cuando le dijo a GQ: “Primero que nada, voy a pasar este año y ver cómo nos manejamos el próximo. Porque creo que en este momento hay más problemas que una celebración de los Rolling Stones. Aunque estoy muy contento de que estemos todos aquí, lo dejaré así si puedo”.

Añadió: “Aparte de eso, a nuestra edad, no lo sé. No he oído hablar de ningún plan, pero estoy seguro de que se están haciendo cosas”.

Aún así, Richards tiene la intención de rockear hasta caer, y en septiembre dijo que “no puede imaginar” que los Rolling Stones se retiren alguna vez. Además de eso, los archiveros continúan desenterrando nuevas gemas. Recientemente, se compartieron imágenes de la primera presentación en vivo de Sympathy for the Devil, y durante el verano, la banda lanzó Scarlet, una colaboración nunca antes escuchada con Jimmy Page.