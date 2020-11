Música

Faltan apenas unos días para que AC/DC lance su tan esperado álbum de regreso, Power Up. Antes del lanzamiento del álbum el viernes (13 de noviembre), la banda adelanta el nuevo sencillo “Realize”.

“Realize” es el primer tema y el segundo single de Power Up, después del primer sencillo “Shot in the Dark”. Al igual que el single anterior, “Realize” tiene una vibra AC / DC clásica, pero es un poco más pesado que “Shot in the Dark”. Brian Johnson lanza todo su lamento, mientras canta sobre algunos riffs pesados ​​del guitarrista Angus Young. Como se informó anteriormente, Power Up marca el regreso de tres miembros clásicos a AC/DC. Johnson había dejado el “Rock or Bust Tour” de la banda en 2016 debido a problemas de audición y fue reemplazado por Axl Rose. El baterista Phil Rudd se había visto envuelto en serios problemas legales en Nueva Zelanda, lo que lo obligó a dejar la banda. Y el bajista Cliff Williams se retiró del grupo tras el “Rock or Bust Tour”. Ahora, los tres están de regreso, uniéndose a Angus Young y al guitarrista rítmico Stevie Young, quien había reemplazado al fallecido Malcolm Young.

Si bien Malcolm falleció en 2017, su sello musical se siente en todo Power Up. Como ha revelado Angus, el nuevo LP incorpora riffs sin usar que fueron escritos en su mayoría en la época de las sesiones de Black Ice. De hecho, la música de cada canción de Power Up se atribuye tanto a Angus como a Malcolm.

Power Up, producido por Brendan O’Brien, está disponible para pre-pedido en varios formatos aquí, mientras que una versión de caja luminosa de lujo se puede comprar aquí.

Entre el lanzamiento de “Shot in the Dark” y “Realize”, AC / DC también ofreció un teaser de 45 segundos de otra pista del álbum, “Demon Fire”. Puede escuchar ese clip siguiendo la transmisión completa de “Realize” a continuación.

Natalia Grego