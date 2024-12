Música

Con el lanzamiento de la versión deluxe de “Christmas”, el cantante canadiense fue el elegido para encabezar la lista de los más escuchados durante el 25 de diciembre.



Ya quedó demostrada la eficiencia de Michael Bublé en épocas navideñas cuando en el 2011 publicó Christmas, un álbum dedicado explícitamente a la Navidad y todo su entorno.

Con Christmas (Deluxe Special Edition), editado en el aniversario de los 10 años de su primer disco navideño, el canadiense se convirtió en el artista más escuchado en Spotify, donde It’s Beginning to Look a Lot like Christmas superó las 1.100.700.700 de reproducciones, destacándose por sobre el resto de las canciones de su disco, las cuales oscilan entre las 71.000.000 y 338.000.000 reproducciones.

De esta manera, Michael Bublé es el líder del chart con Holly Jolly Christmas ubicada en la decimoprimera posición y It’s Beginning to Look a Lot like Christmas en la decimosegunda durante el 25 de diciembre. El podio de los artistas más escuchados lo completan Ariana Grande en segunda posición y Frank Sinatra tercero.