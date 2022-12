EL CRIMEN DE JUAN CARLOS ROJAS

Suspendieron la segunda marcha para reclamar justicia. Un amigo del exministro pidió que no quede impune.

Pasadas las 19:30 de ayer, dos personas se encontraban en la intersección de las calles República y Sarmiento, esperando el inicio de lo que sería la segunda marcha para pedir justicia por el crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.

Una de esas personas era Richard Laborda, amigo de Rojas, quien viene impulsando estas movilizaciones a través de sus redes sociales.

La marcha finalmente no se hizo. ¿El motivo? No llegó nadie más para recorrer las calles del centro y así solicitar que el asesinato de Rojas no quede impune.

Tras la frustrada marcha, Laborda brindó una entrevista y consideró que “es como que no pasó nada acá en Catamarca. Seguimos como si nada. Se nos fue un gran amigo, el dolor lo llevamos dentro. Y Dios quiera que me equivoque, pero (es) un crimen que va camino a la impunidad”.

Laborda aseguró que habían cambiado el horario de la manifestación y, sin embargo, “no vino nadie, tampoco hubo eco de la sociedad, nos retiramos angustiados”.

En otra instancia, apuntó contra el sector gremial de Catamarca. “Mataron a un ministro, mataron a un secretario gremial y acá los gremios, como si nada”, agregó.

A Laborda la consultaron si va a seguir convocando a las marchas y respondió: “Por el momento nos vamos a mantener alerta, expectantes, a ver qué pasa con el nuevo fiscal (Hugo) Costilla, que me han dicho que es una persona que se toma muy enserio su trabajo, no como el inepto (Laureano) Palacios”.

Por último, expresó su deseo de que este “semejante crimen” no quede sin culpables.

Antecedente

La primera marcha por Rojas se hizo el pasado lunes 12 de diciembre.

En aquella ocasión, hubo poco más de diez personas que se movilizaron desde el corazón del centro capitalino hacia el edificio de Fiscalía General.

Fechas

El 4 de diciembre fue encontrado muerto en su casa el exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.

El 5 de diciembre, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo sorprendía a todos afirmando que «a Rojitas lo mataron». En esa misma jornada, el fiscal Laureano Palacios (actualmente apartado) ordenaba la segunda autopsia donde se corrobora que efectivamente la muerte del ministro fue un homicidio.

El 6 de diciembre, los fiscales Hugo Costilla (quien hoy dirige la investigación) y Alejandro Gober se suman a Palacios como colaboradores.

El 7 de diciembre arrestan a Silvina Nieva, que era la empleada doméstica del ministro de Desarrollo Social.

El 10 de diciembre se concretó la indagatoria a la mujer. Fue imputada de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”.

El 12 de diciembre la familia del ministro emitía un comunicado donde cuestionaba la «impericia» en la investigación y pedía que no la dejen sola.

El 14 de diciembre se realiza la audiencia de Control de Detención, donde el juez de Control de Garantías, Lucas Vaccaroni, ordena la inmediata liberación de Nieva.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital