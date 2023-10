El candidato a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, se llevó ayer

del Consejo Federal de Inversiones (CFI) una foto de respaldo político de una

amplia tropa de gobernadores -incluyendo algunos no peronistas – y sentó las

bases de una plataforma con agenda federal de cara al balotaje del próximo 19 de

noviembre, donde competirá contra Javier Milei (La Libertad Avanza). De acuerdo

a lo que fueron expresando los mandatarios a la salida del encuentro, la plataforma

programática acordada con el ministro de Economía tiene como uno de los ejes

centrales aumentar la coparticipación a las provincias.

Este punto a la vez contrasta con las ideas del candidato libertario para quien se

debería terminar con el sistema de distribución de los recursos federales a las

provincias. Además, al poner el foco en este tema, se podría seducir a la liga

“neutral” de los mandatarios electos o reelectos que integran ahora un estallado

Juntos por el Cambio. Otros de los ejes que acordaron los gobernadores

oficialistas con Massa fue unificar el régimen impositivo “con una mirada federal”,

un plan de seguridad para 250 ciudades del interior del país, el desarrollo de

economías regionales a través de obras de infraestructura y la expansión de la red

de ferrocarriles.

Massa sentó a la mesa de la sala de reunión del CFI a una nutrida y variopinta

tropa de gobernadores del PJ y de fuerzas provinciales. Entre salientes y

reelectos, el candidato de UP reunió a 18 figuras. Entre los del grupo de los

primeros estuvieron Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Alberto

Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut),

Arabela Carreras (Río Negro) -que fue junto a su sucesor, Alberto Weretilneck-,

Jorge Capitanich (Chaco) y Omar Gutiérrez.

Del lote de los gobernadores que seguirán en 2024 estuvo encabezado por los

recién reelectos Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jalil, ambos ganadores el domingo

pasado, junto a los tucumanos Osvaldo Jaldo y Juan Manzur (electo y saliente), el

salteño Gustavo Sáenz, Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad

(Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y

Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Cada mandatario fue dejando la reunión con mensajes de respaldo a Massa.

“Todos los gobernadores hemos expresado nuestro apoyo a Massa porque es el

más preparado, pero también el más sensato y el único que tiene los pies sobre la

tierra”, dijo Kicillof.

“La disyuntiva para nosotros los gobernadores es la unidad nacional o el fin de la

Argentina tal como la hemos conocido hasta ahora”, dijo el rionegrino Weretilnek.

“Coincidimos todos en la necesidad de avanzar unidos hacia un país más federal,

productivo y abarcativo. Para ese proyecto, sabemos que Massa es el candidato”,

expresó Jalil.

El respaldo conjunto no solo se expresó con una foto grupal, también hubo un

comunicado. “Argentina enfrenta desafíos de magnitud que solo pueden ser

resueltos por un líder político con experiencia, capacidad y convicción. Estamos

convencidos de que Sergio Massa es el presidente que necesitamos”. “Nosotros,

los gobernadores y gobernadoras acompañamos esta convocatoria para promover

la unión nacional, afianzar la justicia, promover la educación, garantizar la

seguridad y el bienestar general., dice otro tramo del texto.

Por otra parte, el jefe de Estado local remarcó en diálogo con un medio nacional

que “todavía no ganamos ninguna elección, dimos un gran paso y ese gran paso

se tiene que reflejar en el balotaje del próximo mes y para eso estamos trabajando

sin agresiones”.

En una entrevista con Radio10, se le consultó a Jalil si hubo diálogo con sus pares

de otros partidos y si comparten inquietudes.

“Lo hemos hablado y compartimos algunas opiniones de forma privada antes de la

elección, la vedad que tengo mucho aprecio por gobernadores de otros partidos

políticos”, contestó para mencionar al salteño Sáenz y al jujeño Gerardo Morales,

con quienes comparte la Mesa del Litio, y al correntino Gustavo Valdés, con quien

comparte la integración de mandatarios del Norte Grande.

En este orden de ideas, el Gobernador evaluó que “las conversaciones van a salir

de forma natural” con sus pares de otros signos partidarios y a la vez deslizó que

“sabemos quién va a estar de un lado y quién del otro”.