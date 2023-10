Ayer, a nivel nacional se registró un faltante de combustible y el NOA no fue la

excepción, dado que en varias provincias las estaciones de servicio de diferentes

empresas se quedaron sin nafta para expender, tanto a los particulares como a

quienes debían prestar servicios, como transportistas, camioneros, etc.

De acuerdo a lo publicado por los medios nacionales, el faltante se registra en

determinadas ciudades y en el caso del NOA, La Rioja y Santiago del Estero

fueron algunas de las provincias en las que se reportó el faltante.

En lo que refiere a la provincia de Catamarca, en diálogo con El Esquiú.com,

referentes de la Cámara de Expendedores de Combustible aseguraron que no hay

desabastecimiento de nafta. Asimismo, explicaron que lo que se registra es

“quiebre de stock”, es decir que el combustible se termina a la mañana, pero que a

la tarde ya hay nuevamente.

Si bien, desde la Cámara de Expendedores de Combustible salieron a negar el

desabastecimiento, esto no fue suficiente para que los dueños de vehículos

salieran a buscar nafta o gasoil para sus rodados, motivos por los cuales se

pudieron ver filas de en las principales estaciones de servicio de la Capital

catamarqueña y departamentos aledaños. Esta fila de rodados, según se pudo

conocer, obedecía al miedo de los propietarios de quedarse sin combustible.

Haciendo un recorrido para conocer en cuáles no había combustibles, se pudo

observar, por ejemplo, que no estaban expendiendo Automóvil Club, YPF de

avenida Virgen del Valle Norte, Axion de avenida Belgrano y la YPF de avenida

Misiones Sur. Mientras, en Valle Viejo, la estación de servicio perteneciente a YPF

ubicada en Sumalao no contaba con combustibles.

La escasez

Respecto a los motivos de la escasez del combustible, medios nacionales

precisaron que uno es la incertidumbre electoral, dado que antes de las elecciones

generales del 22 de octubre, algunas gasolineras suspendieron las ventas

mientras los clientes intentaban abastecerse por temor a una fuerte devaluación de

la moneda.

Asimismo, la escasez de dólares en Argentina hace que YPF no pueda pagar por

ahora las importaciones de gasolina. Mientras, el diario Perfil publicó que el

suministro de combustible también se ve presionado por la regulación: los precios

de la gasolina están congelados hasta el 31 de octubre.