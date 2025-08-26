El intendente Raúl Barot acompañó al gobernador Raúl Jalil, al ministro de Desarrollo Productivo de Catamarca, Leonardo Zeballos, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, al embajador de la India, Ajaneesh Kumar, y demás autoridades provinciales en la reunión mantenida con miembros del Cluster Semillero Los Altos.

En el encuentro, el Gobierno de Catamarca firmó un importante convenio con la firma Mistol Ancho S.A. para llevar adelante una inversión destinada a la ampliación de la planta de procesamiento de semillas de soja, poroto y otros cultivos en la localidad de Puerta Grande.

Además, se proyecta la instalación de una planta de secado y procesamiento de espiga de maíz para semilla, lo que permitirá que la producción de la zona salga al mercado nacional e internacional con origen directo en Catamarca.

Esta iniciativa no solo afianza a la provincia como polo productivo, sino que también impulsará la generación de nuevas fuentes de trabajo en Los Altos y localidades vecinas, fortaleciendo el desarrollo económico regional.