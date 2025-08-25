El viernes 22 de agosto, integrantes del grupo Comunicadores de María, que sirve en la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle de Capital, realizaron una misión en la ciudad de Belén, en el oeste catamarqueño.

En la oportunidad, animaron las actividades de los pequeños del Colegio Virgen de Belén, quienes a primeras horas de la tarde se concentraron calle San Martín y Belgrano. Desde allí peregrinaron hasta el Santuario Nuestra Señora de Belén, donde atravesaron la Puerta Santa, celebrando el Año Jubilar, junto con sus docentes y los Comunicadores de María, que representaron a la Virgen del Valle, el Beato Mamerto Esquiú y Luce, la mascota del Jubileo 2025.

Luego de ingresar al templo participaron de la celebración de la Santa Misa.

Se ofrecieron estampas estáticas de los 5 Misterios del Santo Rosario a cargo de los alumnos del Instituto Virgen de Belén. También disfrutaron de bailes y juegos recreativos, y de una merienda fraterna.

Con los abuelos

Como parte de la misión, visitaron el geriátrico del lugar donde acompañaron a los abuelos, con quienes cantaron, rezaron y se consagraron a la Virgen María en su advocación del Valle ante la imagen que se venera en la sede de los Comunicadores de María.

Los abuelos recibieron regalitos sencillos y souvenirs alusivos a la Virgen del Valle y al Beato Mamerto Esquiú.