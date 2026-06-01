El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión en Casa de Gobierno junto a los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, de Salud, Johana Carrizo; el director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el senador Ramón Figueroa Castellanos, y representantes del Círculo Médico de Catamarca, con el objetivo de comenzar a trabajar en un proyecto integral destinado a mejorar la accesibilidad al sistema de salud general para todos los catamarqueños.

En el encuentro se analizaron distintas alternativas a reglamentar para garantizar una mayor cobertura y mejores condiciones de atención para los afiliados y pacientes. Entre ellas, se estudiará la posible eliminación de los coseguros, que posibilitará ampliar y garantizar el acceso a las prestaciones de salud para todos los afiliados catamarqueños, promoviendo un sistema más equitativo, accesible y eficiente.

Otro de los ejes de trabajo del proyecto contemplaría una mejora en los honorarios de los profesionales médicos, con el fin de esquematizar valores de consultas y tratamientos.

Las autoridades coincidieron en la importancia de construir consensos entre los distintos actores involucrados para avanzar en una propuesta que optimice el acceso a la salud y brinde respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. Por ello, durante los próximos días se mantendrán nuevas reuniones con distintos referentes gremiales y autoridades del Círculo Médico Catamarca.