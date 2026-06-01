La senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista de Catamarca, acompañó a la intendenta Susana Zenteno en la presentación del nuevo espacio político.

En un predio de Luz y Fuerza colmado de militantes, dirigentes, referentes sociales y vecinos, la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, presentó formalmente “La Colmena”, un espacio político que busca convertirse en una nueva herramienta de participación, organización y construcción colectiva dentro del peronismo de la provincia.

El acto contó con la presencia de la senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista de Catamarca, Lucía Corpacci, quien fue la principal figura invitada de una convocatoria que reunió a representantes de clubes deportivos, organizaciones sociales, instituciones intermedias, referentes de la cultura, dirigentes territoriales y actores políticos de distintos sectores.

La puesta en escena no pasó desapercibida. El lanzamiento se produjo días después de la participación de Zenteno en una actividad encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Bajo la consigna de construir desde la participación y la organización comunitaria, “La Colmena” fue presentada como un espacio abierto que busca integrar distintas miradas y sectores de la sociedad.

“La Colmena no es solo un nombre. Es una forma de entender la política. Cada agrupación, cada sector y cada vecino puede aportar desde su lugar para construir un proyecto común. Este es un espacio de construcción donde todos son parte, los dirigentes, los militantes y cualquier vecino que quiera sumarse”, expresó Zenteno durante su discurso.

En otro tramo de su mensaje, la intendenta sostuvo que “hay que seguir construyendo espacios de poder para transformar la realidad de nuestra gente” y remarcó que “las críticas siempre son bienvenidas cuando ayudan a mejorar, pero también es necesario reconocer el trabajo, el esfuerzo y la gestión que se realiza todos los días”.

Con un fuerte contenido identitario, la jefa comunal convocó a profundizar la militancia y la participación política: “Este espacio necesita de todos. Necesita de quienes tienen experiencia, de los jóvenes, de los trabajadores, de los dirigentes barriales y de cada vecino que quiera comprometerse con el futuro de Valle Viejo. Hay que seguir construyendo y seguir militando”.

Por su parte, Lucía Corpacci destacó la iniciativa y reivindicó el valor de la organización política como herramienta de transformación social.

“Los peronistas sabemos que las grandes conquistas nunca fueron individuales. Siempre fueron colectivas. Por eso celebro el nacimiento de este espacio, porque convoca, integra y abre las puertas a quienes quieren trabajar por su comunidad. La política necesita más participación, más compromiso y más cercanía con la gente”, afirmó la presidenta del PJ catamarqueño.

En un clima marcado por la mística militante y la presencia de históricos referentes del peronismo chacarero, el lanzamiento de “La Colmena” dejó un mensaje claro, construir organización política desde el territorio, fortalecer la participación comunitaria y consolidar una herramienta que aspire a trascender las estructuras tradicionales para convertirse en un espacio amplio de encuentro y acción colectiva.