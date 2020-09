La posibilidad de que los empleados en actividad que hayan cumplido la edad

suficiente se jubilen es una de las cuestiones en las cuales se pone especial énfasis

por parte del Gobierno de Catamarca y por ello es que toma importancia que los

empleados públicos, sean docentes o de la Administración Pública, inicien el

proceso.

En ese orden de ideas, el titular local de la Administración Nacional de Seguridad

Social (Anses), Enzo Carrizo, dio a conocer que serían más de 500 las personas las

que habrían iniciado el trámite para acogerse al beneficio de la jubilación.

Primero, Carrizo explicó: “Venimos no con el ritmo que se vendría en una época

normal, pero sí con un promedio de inicio de jubilaciones: por semana, entre 120 y

150”. Esto, aclaró, corresponde a la cantidad de turnos que desde la UDAI – Anses

se dan por semana.

Seguidamente, detalló que de los 150 trámites jubilatorios iniciados, no todos están

en la misma etapa del proceso. Algunos, comentó, tienen un progreso de “un 80 por

ciento”. A modo de ejemplo, dijo que cuando un docente llega a las oficinas para

iniciar el trámite, debe además llevar la renuncia a la escuela más la certificación de

servicios, que se la da Recursos Humanos de la Provincia. Si no está completa la

documentación, se puede demorar este proceso.

Luego, Carrizo, en diálogo con La Brújula, sostuvo que los trámites “se vienen

iniciando de a poco, de a 120, de a 150, se están disparando entre 27 y 30 trámites

por día”. En cuanto al número de trámite, el titular de Anses Catamarca señaló, tras

hacer la salvedad sobre el trabajo durante la pandemia por COVID-19, que desde

hace tres meses se viene iniciando con estas previsionales de acuerdo a la

capacidad operativa del organismo nacional.

“Se tienen que haber iniciado más de 500 trámites de jubilaciones, no solo en lo que

hace a docentes, sino también en la Administración Pública”, enfatizó.

Finalmente, con respecto al plazo de demora hasta que a un docente le salga el

beneficio de la jubilación, Carrizo dijo que pueden ser 60 días. Cuando mucho,

tardaría tres meses.

Para jubilarse

Cabe recordar que meses atrás, Carrizo había mencionado que es “muchísima” la

gente que está en condiciones de jubilarse, para luego expresar que “en lo que hace

a la Administración Pública de la Provincia y los docentes, hay alrededor de 2.000

personas” en toda la extensión de Catamarca. A esto, el titular local de Anses agregó

que en los municipios, como por ejemplo el capitalino, serían 500 los agentes en

condiciones de iniciar el trámite jubilatorio.

Operativo

Ante la demanda de turnos para poder cumplir con los requisitos y poder una persona

jubilarse, Enzo Carrizo detalló que se está organizando un operativo para el mes de

octubre a los fines de atender a contraturno, es decir desde las 14.00 a 18.00 para

iniciar el proceso jubilatorio, por lo que se espera que se autoricen a nivel nacional

para realizar este trabajo.

