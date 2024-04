Música

Destacados artistas como Billie Eilish, Robert Smith, Stevie Wonder, Nicki Minaj, Katy Perry, Sam Smith, R.E.M., Jon Bon Jovi, Imagine Dragons, Pearl Jam, entre muchos otros, firmaron la carta de la Alianza por los Derechos de los Artistas (Artist Rights Alliance) dirigida a desarrolladores, empresas de tecnología y plataformas digitales advirtiendo acerca de las consecuencias que el uso de Inteligencia Artificial tiene al infringir los derechos de los artistas y devaluar su obra creativa.

Nearly 250 artists call on tech companies to stop AI use that devalues music and infringes upon the rights of human artists.

AI has enormous potential as a tool for human creativity – but when used irresponsibly, it poses an existential threat to our art.

— Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) April 3, 2024