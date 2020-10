María Fernanda Callejón se quebró al recordar el abuso que sufrió por su tío: "No lo hablás porque no te atrevés"

24 octubre, 2020 23:38

María Fernanda Callejón estuvo invitada a PH, donde recordó el traumático hecho que sufrió cuando era pequeña: “Solo lo sabía mi esposo”.

(Video: Telefé)

María Fernanda Callejón recordó este sábado en el programa PH, Podemos Hablar, un traumático hecho que sufrió cuando era pequeña. La actriz fue abusada sistemáticamente por un tío y no fue hasta hace poco que pudo contarlo públicamente.

“Fui abusada de pequeña. Más allá del mecanismo que tenemos, sobre todo las mujeres cuando nos pasa esto, yo lo conté recién a los 52 años. Solo lo sabía mi esposo”, comenzó diciendo.

A continuación explicó que vivía en una zona rural de Villa Carlos Paz y que sus padres eran muy cuidadores y que siempre estaban presentes, pero que aún así no pudieron evitar los abusos.

“En esos días vino un tío lejano a arreglar un auto. Era el primo de mi abuelo paterno. Hace poco mi viejo me contó que se habrá quedado con nosotros unos 3 meses. Esto pasó con mi mamá a la vuelta, llevando a inglés a mi hermana y mi papá en el taller donde trabajaba”, recordó.

Y explicó cómo eran los abusos de su tío: “A la tarde, mientras tomaba la leche y miraba televisión, él le decía a mi papá que tenía que ir al baño. Como el galpón donde trabajaba no tenía, tenía que entrar a la casa. Esa era su excusa. Él iba al baño y cuando volvía hacía lo que tenía que hacer… que era abusar de mí”.

En ese momento Callejón se quebró durante unos segundos y admitió que de chica no le contó esto a nadie porque pensaba que si se lo contaba a su padre “él lo iba a matar e iba a ir preso”. “Pero en realidad no lo hablás porque no te atrevés. No hay ninguna posibilidad, después de pasar por ese hecho traumático, de que puedas contarlo. Tenés que hacer el proceso y es muy difícil. Sobre todo en esa época”, aseguró.

“Mis padres eran súper presentes, y sin embargo me pasó”

Para terminar con su testimonio, la actriz miró a cámara y se dirigió a todas las personas que sufren o sufrieron situaciones similares: “No se confíen. Mis padres eran súper presentes, y sin embargo me pasó. Entonces hay que estar atento, porque esta gente actúa cuando menos te lo imaginás”.

“Vos que sos mamá o papá, hablá con tus hijos, no tengas miedo de decirle la verdad. Que le puede pasar a la vuelta de la casa, con un compañero, un amigo o una amiga. Esto no tiene que ver con el género y es lo más sano que podemos hacer”, cerró.

