En un fuerte posicionamiento político frente al rumbo económico nacional y al rol de la dirigencia local, el exdiputado provincial, Alfredo Marchioli, advirtió que la combinación entre la apertura de importaciones y los cambios en las reglas laborales, en un contexto de estancamiento económico y cierre de empresas, configura “un escenario de alto riesgo para el empleo y los ingresos en la provincia”, y cuestionó la falta de una estrategia firme de defensa de los intereses catamarqueños en el Congreso.

“En Catamarca, primero nos abren la puerta a importaciones que están dejando a nuestras fábricas contra las cuerdas; después nos cambian las reglas laborales en un contexto de estancamiento económico y cierre de empresas. Es una combinación peligrosa: para nosotros puede significar más despidos, más rotación y salarios estancados”, afirmó.

Marchioli señaló que la reforma laboral “no trae ninguna garantía de creación de empleo ni de mejora salarial” y que “se limitaron a reformar reglas de la relación trabajador–empleador”. En ese sentido, remarcó que “el empleo crece cuando la economía crece: con inversión, consumo y producción. En estancamiento o recesión, lo que suele pasar es lo contrario: se acelera el ajuste”, marcando diferencias con el enfoque económico impulsado desde la Nación.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto directo en Catamarca: “Con empresas industriales y manufactureras en crisis por la apertura de importaciones, abaratar y agilizar despidos puede transformarse en una salida rápida. El riesgo es concreto: catamarqueños quedándose sin trabajo o siendo reemplazados por mano de obra más barata”, alertó, al tiempo que llamó a asumir responsabilidades políticas frente a este escenario.

Responsabilidad política provincial

Marchioli cuestionó el rol del oficialismo provincial y apuntó directamente a la representación legislativa nacional: “Lo grave es que las decisiones nacionales se toman como si todas las provincias fueran iguales. Pero más grave todavía es el acompañamiento del PJ catamarqueño en el Congreso sin exigir un capítulo productivo para Catamarca, sin condiciones y sin compensaciones. El resultado es simple: terminan dejando solos a nuestras empresas y a nuestros trabajadores”.

“Lo venimos advirtiendo hace rato: declaman una cosa, pero negocian otra… y no precisamente para los catamarqueños”, agregó, en un claro mensaje hacia la conducción política provincial.

Entrega

Marchioli afirmó que cualquier acompañamiento legislativo a medidas nacionales debe traducirse en beneficios concretos para la provincia y planteó que el respaldo sin contraprestaciones debilita la posición institucional de Catamarca: “Si vos acompañás o habilitas un paquete nacional impulsado por el Gobierno de Milei, tenés que traer algo para Catamarca: un régimen para nuestra industria, las economías regionales y/o el turismo, alivio fiscal, energía competitiva o a precios accesibles acorde a nuestras condiciones bioclimáticas, crédito productivo o inversión pública. Si no, no es negociación: es entrega”.

Propuesta: “Paquete Catamarca”

Como alternativa, propuso un esquema específico para sostener producción y empleo, en lo que definió como una agenda propia para la provincia frente al debate nacional: “Un Paquete Catamarca: alivio fiscal para las empresas que compiten con importaciones —por ejemplo, deducción del 40% de IVA de los aportes patronales—, energía a precio diferencial para producir y financiamiento accesible para agroalimentos y economías regionales”.

Cierre

“Catamarca necesita de reglas justas y equitativas. Si las importaciones nos ponen a competir en desigualdad y encima se facilita el ajuste laboral, el costo lo paga la gente. Y ahí es donde el PJ provincial tenía que plantarse”, concluyó Marchioli, dejando planteado un fuerte debate político sobre el rol de la provincia frente a las decisiones del Gobierno nacional.