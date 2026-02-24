La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a las familias a inscribir a niños y niñas de 2 y 3 años en los Centros de Estimulación de la Infancia y Familia (CEIyF). Estos espacios gratuitos ofrecen una propuesta socioeducativa integral basada en el juego, la autonomía y la convivencia.

Fecha de inscripción: Del lunes 23 al viernes 27 de febrero.

Centros y Horarios de Atención

Centro Turno Mañana (09:30 a 12:00 h) Turno Tarde (15:30 a 18:00 h) La Viñita ✅ ✅ Altos de Choya ✅ ✅ La Tablada ✅ ✅ Villa Cubas ✅ ✅ Apolo ✅ ❌ Banda de Varela ❌ ✅ Parque Norte ✅ ❌

Requisitos de Inscripción

Para asegurar el banco (cupos limitados), los tutores deberán presentar:

DNI del niño/a y del padre, madre o tutor. Libreta Sanitaria / Carnet de Vacunación (Es requisito fundamental tener el esquema nacional al día, incluyendo la protección contra el sarampión).

Información Importante de Salud

En el marco del inicio escolar, se refuerza la importancia de la vacunación para prevenir brotes de enfermedades.

Verificá el carnet de tus hijos/as.

Si faltan dosis, acércate al centro de salud más cercano o a Sanidad Municipal (lunes a viernes de 07:00 a 11:30 o de 14:30 a 19:00 h).