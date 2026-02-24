El senador por Catamarca Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza abandonan el espacio de José Mayans por diferencias con el kirchnerismo.

El senador por Catamarca, Guillermo Andrada, Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejarían el interbloque que lidera el formoseño José Mayans por diferencias internas no solo en la conducción, sino también por el «hartazgo» a la agenda impuesta por la exmandataria Cristina Kirchner.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja). Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años. El senador formoseño perdió los hilos de la conducción hace rato y su inclinación por la agenda de San José 1111 es cada vez más clara.

No obstante, las cuestiones de fondo vienen, en parte, por los intereses que pregona cada uno. Cristina Kirchner, como presidente del PJ Nacional, lanzó una serie de intervenciones en las representaciones provinciales, entre ellas, Jujuy, donde Moisés mantiene una fuerte disputa con la organización que responde a Máximo Kirchner.

De esta manera, se intensifica el diálogo entre Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil, sumado a otros gobernadores «dialoguistas» del norte como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Los senadores salientes son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos futuros.