Ante las consultas recibidas, la Caja de Crédito Municipal informa a los empleados de la Capital el estado actual del programa y los pasos a seguir para la próxima semana.

Cabe aclarar que, el Sistema de Turnos Online se encuentra pausado temporalmente para permitir que el equipo técnico procese las más de 2.000 liquidaciones que ya fueron solicitadas. una vez que se avance con este volumen de trámites, el turnero se habilitará nuevamente para el resto de los interesados.

La semana que viene continuaremos trabajando bajo la modalidad de doble turno para atender exclusivamente a quienes ya poseen un turno programado:Por la mañana de 08:00 a 13:00 y por la tarde de 16:00 a 20:00 horas (Solo se atenderá a personas con turno previo contactadas por la Caja).

Comercios Adheridos (10% de descuento)

Ya podés consultar el listado de los locales donde podés utilizar tu crédito y obtener el beneficio adicional de la Unión Comercial de Catamarca:

https://n9.cl/1b0zw