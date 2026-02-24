La Subsecretaría de Salud de la Capital informa a la comunidad que, a partir de este año 2026, se implementará un adelanto en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).

Este cambio tiene como objetivo reforzar la protección temprana frente a posibles brotes y asegurar una cobertura sanitaria más eficiente en la primera infancia.

¿Cuándo debe recibir la 2ª dosis mi hijo/a?

La aplicación se realizará según la fecha de nacimiento:

Niños nacidos ANTES del 30 de junio de 2024: Recibirán la 2° dosis el año en que cumplan 5 años (esquema tradicional).

Niños nacidos A PARTIR del 1 de julio de 2024: La 2° dosis se adelantará y deberá aplicarse entre los 15 y los 18 meses de vida.

Recomendaciones para las familias

Revisá el carnet de vacunación de tus hijos e hijas para verificar las dosis aplicadas.

Consultá en tu centro de salud o vacunatorio más cercano ante cualquier duda sobre el esquema correspondiente.

Aprovechá los controles pediátricos para completar el Calendario Nacional de Vacunación.

Centros de atención

Podés acercarte con la libreta sanitaria al centro de salud de tu barrio o a Sanidad Municipal (Echeverría esquina Av. Belgrano): de Lunes a viernes de 07:00 a 11:30 y de 14:30 a 19:00. Prevenir es la mejor forma de cuidar a los más pequeños.