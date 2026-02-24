Veintitrés presos escaparon este domingo de un penal en Puerto Vallarta, luego de que un comando armado atacara el centro de detención con el objetivo de facilitar la fuga, en el marco de la ola de violencia que se vive en México tras la caída del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho«, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, confirmó que los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones para facilitar la huida de los reclusos.

Durante la irrupción, el personal de custodia repelió la agresión, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos. En el enfrentamiento murió uno de los efectivos de la Policía Penitenciaria, según detalló el informe oficial sobre el asalto al complejo carcelario.

Respecto a la mecánica del hecho, Hernández explicó: “Lamentablemente cuando llegaron grupos criminales e hicieron algunos disparos a las instalaciones, chocaron un vehículo, derribaron un portón y es cuando logran ingresar, los compañeros repelieron la agresión”. El funcionario ratificó que ya se emitieron alertas a todas las entidades federativas para lograr la recaptura.

La incursión generó descontrol interno y una serie de riñas entre los presos, situación que obligó al despliegue de refuerzos desde la Zona Metropolitana de Guadalajara. Debido a los bloqueos viales registrados en el municipio, el arribo de las fuerzas estatales para retomar el orden se vio severamente dificultado.