Durante este lunes, las reservas treparon a u$s46.634 millones, máximo desde el 21 de octubre de 2019, previo a las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Alberto Fernández.

Ese lunes el dólar blue había cerrado con una cotización de $63,25 para la compra y $66,25 para la venta. Este lunes, el dólar blue cayó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Uno de los factores que impulsa la mejora de las reservas es el efecto alcista en el precio de los activos que no son dólares . Por ejemplo, el oro, históricamente elegido como activo «refugio» ante la mayor debilidad del dólar, en un contexto de pobres datos económicos en EEUU y derrota de Donald Trump en la justicia por los aranceles.

Otro factor fue la emisión de deuda de parte de las provincias . El último viernes Santa Fe habría ingresado u$s800 millones al banco provincial por su salida a los mercados internacionales.

Cómo cotizó el dólar este lunes

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.442,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.416,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.375.