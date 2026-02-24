El fiscal de Instrucción N° 6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat, investiga el ataque con arma de fuego ocurrido el domingo en la intersección de las calles Teodulfo Barrionuevo y Romualdo Ardizzone, en la zona suroeste de la Capital, donde un hombre resultó herido.

El hecho fue reportado al SAE 911, lo que motivó la intervención inmediata de efectivos policiales y personal de la Unidad Judicial N° 6. Al arribar al lugar, constataron que un hombre presentaba heridas de arma de fuego en el pecho y en el hombro derecho, por lo que se solicitó la asistencia del SAME para su traslado.

La víctima fue identificada como Emanuel Sebastián Cativa, de 37 años. De acuerdo con los primeros testimonios, dos personas habrían llegado en una motocicleta y una de ellas efectuó al menos un disparo antes de darse a la fuga.

Ante lo sucedido, el fiscal ordenó una serie de medidas investigativas, entre ellas la participación de peritos, personal de Criminalística y de la División Homicidios. Como resultado de los procedimientos realizados, tres personas fueron arrestadas y se secuestraron elementos que podrían estar vinculados al hecho, entre ellos un arma de fuego, una motocicleta y prendas de vestir que serán sometidas a pericias.

En horas de la tarde, el representante del Ministerio Público dispuso que dos de los arrestados pasaran a calidad de detenidos: un hombre de apellido González, de 26 años, y otro de apellido Silva.

La víctima recibió el alta médica tras ser asistida en el Hospital San Juan Bautista, mientras la investigación continúa con nuevas medidas.