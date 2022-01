Música

Mark Ronson elogió la actuación de Maneskin en el programa “Saturday Night Live” luego de la presentación de la banda el sábado 22 de enero.

El músico creador de “Uptown Funk” se dirigió a Twitter para declarar lo “sorprendido” que estaba por el “gran sonido completo” de los ganadores de “Eurovisión” 2021 en el programa nocturno estadounidense del fin de semana.

Los rockeros italianos interpretaron su popular versión de ‘Beggin’ de The Four Seasons y la favorita de los fans ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ en su debut en vivo en el legendario programa, lo que provocó que Ronson reaccionara y se expresara : “sorprendido por lo salvajemente refrescante que fue escuchar un gran sonido completo , procedente de tres músicos, un cantante y cero pistas de acompañamiento en @nbcsnl anoche. Muy bueno @thisismaneskin”

shocked by how wildly refreshing it was to hear a big full sound coming from three musicians, one singer and zero backing track on @nbcsnl last night. Nice one @thisismaneskin — Mark Ronson (@MarkRonson) January 24, 2022

Maneskin -integrado por Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi- saltó al estrellato internacional tras ganar el concurso televisivo de canciones con su tema “Zitti e Buoni”.

La actuación en el programa “SNL” sucedió luego de que actuaran como teloneros de los Rolling Stones en Las Vegas durante su gira “No Filter US Tour” en noviembre, y de que hicieran su debut en la televisión estadounidense en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el mes anterior.

Mientras tanto, el grupo italiano insistió recientemente en que están más “satisfechos” de escuchar las historias de sus fans sobre cómo les inspiraron a salir del armario o a vestirse de cierta manera, que de convertirse en la mayor banda del planeta.

Su cantante Damiano, de 23 años, dijo: “Muchos fans nos dicen: ‘Me ayudaron a salir del armario ante mis padres’ o ‘Me he levantado como quería porque nunca me había sentido seguro de mí mismo’.

“Eso es más significativo que cualquier disco de oro, y nos hace sentir satisfechos. Es más que música”.

