Un fuerte malestar y a la vez un gran desconcierto causó el cobro de sueldos de los docentes (el viernes cobraron las terminaciones de DNI entre 0 y 4, el resto lo hará el miércoles) debido a que vieron en sus cuentas fuertes descuentos que iban desde los $1.500 hasta los $5.000 e incluso $12.000 en algunos casos.

Tras encontrarse con esta novedad, muchos docentes intentaron acceder a sus recibos de sueldo en los sitios web de la provincia y observaron que en algunos casos hubo un descuento mayor del Impuesto a las Ganancias mientras que en otros casos no tenían un ítem que correspondía a un “extra COVID-19″, que corresponde a un fondo que pagaba Nación a los docentes por su labor en el marco de la pandemia.

Ante las numerosas quejas que empezaron a circular, principalmente a través de los grupos de whatsapp de profesores e instituciones, también se elevaron reclamos a los representantes de los gremios para que den explicaciones.

Explicaciones

Ante las consultas y los reclamos, Adriana Marcial, secretaria de Interior de SIDCA, explicó que en un principio el pago de la “suma extra COVID” se había decidido a nivel nacional que sería hasta octubre, luego cuando los gremios nacionales se reunieron con el Ministro de Educación de la Nación acordaron que continúe el pago de ese fondo hasta enero. “Sin embargo, cuando se decidió Catamarca ya había cerrado su liquidación y por eso no se

pudo incorporar en el sueldo y la mayoría sufrió una quita de entre $1.200 y $1.500, con excepción de los que pagan Impuesto a las Ganancias ya que tuvieron descuentos más abultados”.

En ese sentido, explicó que por ejemplo personas que pagaban $3.000 o $4.000 de este impuesto (el piso es de $56.000) pasaron a pagar $7.000.

A su vez, Marcial contó que en el cobro del sueldo de diciembre (que se abonará en enero) deben pagar una suma extra de FONID de noviembre, más una cuota extra de FONID por Covid correspondiente a diciembre, más el 11% de aumento que completaría el 21% que otorgó el Gobierno para el sector y para la administración pública en general.

Por otra parte, contó que también hubo un problema de sistema y que por ello el miércoles la Provincia debería depositar una parte del sueldo que no se liquidó.