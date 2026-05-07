Se hizo conocido por recorrer los barrios y mostrar sus problemáticas.

Sebastian Maldonado, de la agrupación Vecinos Unidos, anunció su postulación a intendente de la Capital para las elecciones del próximo año.

Maldonado se hizo conocido por utilizar las redes sociales para mostrar las falencias de los gobiernos provincial y municipal, haciendo foco especialmente en las deficiencias de los servicios públicos de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales en los distintos barrios. También recurrió al streaming para dar a conocer sus producciones sobre diferentes temáticas.

Si bien el anuncio de su candidatura fue realizado por el propio Maldonado, no especificó bajo qué estructura partidaria lo hará, o si se presentará con un espacio político propio.

No obstante, en algunos de sus streaming se lo pudo ver al diputado provincial por el MID y denunciado por delitos contra la integridad sexual, Javier Galán.

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