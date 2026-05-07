El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión junto a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, en la que se firmaron convenios destinados a fortalecer el acceso educativo en el interior provincial. También fueron parte de la reunión el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche.

Uno de los acuerdos garantiza la continuidad del servicio de transporte escolar para estudiantes de las escuelas de Amanao y La Isla, una demanda clave para familias de zonas alejadas.

El ministro Lucas Poliche aseguró al respecto que “estamos dando respuestas concretas a una demanda histórica de muchas comunidades del interior. Donde no llega el transporte, tiene que estar el Estado, articulando con los municipios para garantizar derechos”, expresó. También señaló que el objetivo es mejorar la conectividad entre localidades, sostener la permanencia escolar y generar mayores oportunidades para estudiantes de toda la provincia.

Por otro lado, se rubricó el correspondiente convenio para implementar desde agosto de 2026 la jornada completa en la escuela primaria de Villa Vil y en la escuela primaria del distrito de Amanao.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas medidas forman parte de una estrategia para reducir desigualdades territoriales y acompañar las trayectorias educativas de alumnos que deben recorrer largas distancias para asistir a clases.