El encuentro reunió a más de 180 participantes de las regiones Centro, NEA y NOA.

La Provincia de Catamarca participó del III Ejercicio Operativo Regional NOA, realizado los días 4 y 5 de mayo en la provincia de Salta, en el marco del Día del Brigadista.

El encuentro reunió a más de 180 brigadistas, entre bomberos voluntarios, Ejército, Policía, Defensa Civil y brigadas de las regiones Centro, NEA y NOA, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones.

Durante las jornadas se desarrollaron simulacros de incendios forestales en escenarios reales, donde se practicaron tareas como construcción de líneas de defensa, uso de equipos de bombeo, coordinación con medios aéreos y protocolos de seguridad.

Estos ejercicios permiten mejorar la capacidad de respuesta, la coordinación y la eficiencia operativa ante emergencias, consolidando el trabajo articulado entre provincias.