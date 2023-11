Se trata de un cirujano y un anestesista, quienes intervinieron quirúrgicamente a

un pequeño por una obstrucción de catéter provocándole daños cerebrales

irreversibles. Solo el anestesista Leiva se presentó ayer a la indagatoria ante el

fiscal Pelisari, pero guardó silencio. Barrionuevo, el cirujano, no compareció a la

audiencia.

En la jornada de ayer, el fiscal de Instrucción N° 8 Sebastián Pelisari imputó a un

cirujano y a un anestesista por el supuesto delito de lesiones gravísimas culposas

(mala praxis). La víctima fue un pequeño niño, quien resultó con daños cerebrales

irreversibles.

Fuentes judiciales informaron que a media mañana el anestesista de apellido

Leiva, quien en marzo del año 2021 participó de una cirugía en el Hospital de

Niños Eva Perón junto a un médico cirujano de apellido Barrionuevo, se presentó

en la Fiscalía General acompañado por su abogado defensor ante el fiscal Pelisari

y se sometió a la audiencia de indagatoria de imputado.

En ese acto, el fiscal le relató el hecho y las pruebas obrantes en el expediente al

anestesista, a quien básicamente le dijo que durante el mes de marzo del año

2021, cuando se desempeñaba como médico en el Hospital de Niños Eva Perón

junto a su colega Barrionuevo, llevaron adelante una intervención quirúrgica a un

pequeño por una obstrucción de catéter mientras le realizaban diálisis.

Durante la cirugía se produjeron complicaciones que provocaron en la criatura

daños cerebrales irreversibles que actualmente persisten.

Luego de escuchar la acusación fiscal, por recomendación de su abogado

defensor, el anestesista optó por guardar silencio y no declarar ante el

investigador. Finalizado el acto procesal, el profesional se retiró del edificio judicial

por sus propios medios.

En cuanto al médico cirujano imputado, quien también debía comparecer para la

audiencia de indagatoria de imputado este jueves, el fiscal Pelisari dispuso que

sea nuevamente citado por la autoridad judicial y se fije una nueva fecha.

Cabe recordar que el pequeño había sido llevado por su madre al Hospital de

Niños para un “cirugía menor”, pero lamentablemente, tras las complicaciones el

niño resultó con daños cerebrales irreversibles que no le permiten en la actualidad

alimentarse ni valerse por sus propios medios.

El desempeño de los profesionales, quienes aún continúan ejerciendo la profesión,

fue denunciado por la madre de la criatura en la Unidad Judicial N° 5, iniciándose

el expediente que ahora tiene como imputados al cirujano Barrionuevo y al

anestesista Leiva.

Qué dice la ley

El delito de lesiones está previsto en nuestro Código en el Artículo 94. Se impondrá

prisión de un mes a tres años o multa de mil a 15.000 pesos e inhabilitación

especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia

en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su

cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y fueren más de

una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo,

será de seis meses o multa de 3 mil pesos e inhabilitación especial por 18 meses

(Artículo sustituido por Art. 3° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).