La reina del pop arremete contra el artista de R&B Tory Lanez por samplear y usar de manera ilegal la melodía del sintetizador de su tema de 1985 para el track “Pluto´s Last Comet”.

El track aparece en el reciente sexto álbum de Lanez, “Alone at Prom”, que está fuertemente inspirado en los grandes del pop de los 80. Lanez sampleó la melodía del sintetizador principal de “Into The Grove” sin dar crédito a la icónica estrella del pop. La canción fue escrita para la banda sonora de la comedia dramática del 85 “Desperately Seeking Susan”, que protagonizó Madonna.

Hasta ahora, desde la publicación de la canción, Lanez aún no reconoció el comentario de Madonna, que llega en medio de un año plagado de controversias para el rapero, quien sigue enfrentándose a la polémica por su incidente con Megan Thee Stallion. A principios de este mes, un agente de policía de Los Ángeles declaró ante el tribunal que Lanez le gritó “¡Dance, bitch!” antes de disparar supuestamente al rapero’.

Lanez se enfrenta a dos cargos de delito grave por asalto con un arma de fuego semiautomática y por llevar un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo, además del cargo de “lesiones corporales graves infligidas personalmente”. Si es condenado, podría pasar hasta 22 años y ocho meses en prisión. Se declaró inocente de los cargos en noviembre de 2020, y en enero de 2021 solicitó el derecho a hablar sobre el caso después de que un juez le ordenara guardar silencio. El mes pasado, se reveló que a Lanez no se le ofrecerá un acuerdo de culpabilidad en el caso.

Otros artistas también han desatado polémica al aliarse con Lanez: uno de ellos fue DaBaby (que está considerado un artista controvertido) lo invito al escenario para su “Rolling Loud” show en Miami y al aparecer un aficionado enojado le lanzó una zapatilla al rapero.

Por su parte Jack Harlow también defendió su decisión de apoyar y mantener a Lanez participando en un remix de su track “What’s Poppin”, donde grabo su voz diciendo: “I don’t have no room to judge anybody. I wasn’t there when this and that happened, I don’t know anything. Who am I to judge?” (No tengo espacio para juzgar a nadie. No estaba ahí cuando pasó esto y aquello, no sé nada. ¿Quién soy yo para juzgar?).

Madonna, por su parte, declaró recientemente que tiene nueva música para lanzar en el próximo año. Mostró en su cuenta oficial de Instagram a principios de este mes varias fotos con los artistas con los que estuvo trabajando, entre ellos el creador de Rae Sremmurd, Swae Lee, la productora e ingeniera Lauren D’Elia, y el escritor Jozzy (el autor del verso de Billy Ray Cyrus en la cancion “Old Town Road” de Lil Nas X).

Matilde Moyano