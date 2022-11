Música

Este año se cumplieron 30 años de la publicación del álbum ‘Erotica’ de Madonna y también del libro que lo acompañó y que conmocionó al mundo: ‘Sex’.

La reina del pop anunció que habrá una exposición sobre ‘Sex’ desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre en una galería de Miami Beach, curada por el director creativo Anthony Vaccarello. Incluirá la reedición de 800 copias más del libro, algunos de las cuales estarán firmados por la propia Madonna. Lo recaudado será destinado a la ONG Raising Malawi.

Las sesiones de fotos de ‘Sex’, en 1992, se hicieron en Nueva York y en Miami. El libro fue fotografiado por Steven Meisel. Participaron Big Daddy Kane, Isabella Rossellini, Vainilla Ice y Naomi Campbell, entre otros.

“Al igual que en 1992, está marcando un camino para todas las estrellas femeninas que van a llegar, que buscan longevidad en sus carreras y que no están dispuestas a renunciar a ningún aspecto de su identidad. Para Madonna, es vital ser la suma de todas las versiones que hemos conocido de ella. Y una de ellas es esta. ¿Por qué esa resistencia a que las mujeres vivan su vida, sean sexuales y disfruten sin sentir vergüenza?“, se pregunta Kenny Finkle, autor de un podcast sobre la cantante llamado ‘All I Wanna Do Is Talk About Madonna’.