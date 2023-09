Una vez, y con una gran convocatoria, empleados públicos provinciales nucleados en el Frente de Trabajadores Estatales, marcharon en inmediaciones a la plaza 25 de mayo, exigiendo al gobierno provincial por recomposiciones salariales acordes a la inflación existente.

Como es tradiciones todas las semanas, se sumaron referentes de los gremios APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) Seccional Catamarca, Autoconvocados de la Salud, Personal del área central del Ministerio de Salud, trabajadores de ARCA y la Federación Argentina de Trabajadores de la Vivienda (Seccional Catamarca), Hospital San Juan Bautista, Hospital de niños, Maternidad provincial 25 de mayo, OSEP, Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y la Cámara de Senadores, entre otros, además de jubilados provinciales.

En el momento de su alocución, el secretario general de APOC (Asociación de Personal de Organismo de Control) Seccional Catamarca Mauricio Hezze agradeció a los presentes participar de la marcha, “pese a la persecución y el hostigamiento existente. Persecuciones de esos originadas por esos mismos que se dicen que son transparentes y que no lo son, o los que dicen que están las puertas abiertas al diálogo, y claramente no lo están”.

En otro orden, Hezze señaló que los gremios y autoconvocados presentes “son la voz de los que no tienen voz, de nuestros jubilados provinciales que debería ser respetados y no lo son. Somos la voz de los que tiene prohibidos hablar por miedo a perder su estabilidad laboral y tener represalias”.

También, el gremialista sostuvo que temen al ajuste que se realizaría desde el gobierno provincial luego de las elecciones. De allí la importancia de concretar una urgente una recomposición salarial digna. “El año pasado terminamos con un 26,2% por debajo de la inflación. Y cuando termine septiembre, estaremos ya en 32% de abajo de la inflación. Que el Gobernador tome la decisión política de recomposición los salarios y decida si estará a favor o en contra de los trabajadores públicos”, concluyó Hezze.