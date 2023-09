La Distribuidora provincial emitió un comunicado en el que advierte a la población por llamados telefónicos que buscan estafar a usuarios del servicio eléctrico.

«Usuarios del servicio eléctrico informan que reciben llamados telefónicos reclamándoles deudas con el mismo. Son llamadas falsas que, bajo diferentes excusas, inducen a personas desprevenidas a entregar dinero, a realizar depósitos o a brindar datos personales.

Al respecto, EC SAPEM aclara que NO reclama deudas por vía telefónica y que NO realiza llamadas de ningún tipo a sus usuarios.

PRECAUCIONES

– NO dar datos personales y familiares.

– CORTAR la comunicación telefónica cuando dudamos de la llamada que pide claves o números de tarjetas de crédito o débito.

– NO acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos o cuentas.

– NO hacer transferencias luego de recibir llamadas dudosas».