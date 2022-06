Música

La legendaria banda cuenta con una sala de yoga y una zona de gimnasio para prepararse para la noche inaugural de su gira de aniversario «SIXTY».

Los rockeros de “Start Me Up” -Sir Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el baterista de gira Steve Jordan- iniciaron este miércoles la etapa europea en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid en España, y después de seis décadas en el mundo de la música, saben exactamente lo que necesitan para poder trabajar “como un reloj en el escenario”.

Una persona con información privilegiada dijo a la columna Bizarre del periódico The Sun: “Los Stones son una máquina bien engrasada y, además de funcionar como un reloj sobre el escenario, llevan una nave bien armada y cerrada en su backstage.”

Y agregó: “A Mick le gusta hacer ejercicio con su entrenador personal antes de cada concierto, por lo que tienen una sala de entrenamiento totalmente equipada para él. Y Ronnie y Keith tienen una “sala de afinación” especial donde tocan juntos y Mick se une a ellos para una sesión de calentamiento antes de salir al escenario. Este tiempo de preparación y puesta a punto les permite estar en su mejor momento para el público“.

Los conciertos contarán con un homenaje al fallecido baterista Charlie Watts, que murió a los 80 años en 2021. Jagger, de 78 años, admitió recientemente que extraña a su difunto compañero de banda cada vez que se sube al escenario o ensaya. Dijo: “Ya no espero que esté ahí si me doy la vuelta durante un concierto. Pero pienso en él. No sólo durante los ensayos o en el escenario, sino también de otras maneras. Lo habría llamado por teléfono para hablar del partido del Arsenal de anoche, porque él apoyaba al Tottenham y yo soy del Arsenal. Lo extraño mucho, como jugador y como amigo“.

La banda tocará dos noches en el American Express presents BST Hyde Park de Londres, el 25 de junio y el 3 de julio. La gira concluye en Estocolmo, Suecia, el 31 de julio.