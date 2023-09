Música

Los siete miembros de la popular banda de K-pop renovaron sus contratos con la filial del gigante surcoreano de los medios de comunicación HYBE.

Así se desprende de un comunicado de la empresa de entretenimiento, recogido por varios medios surcoreanos, entre ellos Yonhap News Agency y Sports Chosun, tras una decisión del consejo de administración de la empresa.

La renovación de los contratos de los miembros de BTS no se produjo al mismo tiempo, si no en forma individual y secuencial, teniendo en cuenta la situación del servicio militar de los distintos miembros.

“Con la renovación de sus contratos, esperamos poder compartir con todos un período promocional completo del grupo para BTS en 2025”, dijo la agencia de K-pop en el comunicado, según la traducción de Koreaboo. “HYBE y Big Hit Music haremos todo lo posible para apoyar y mejorar aún más el estatus de BTS”.

La declaración de HYBE llega poco después de que RM, miembro de la banda , dijera que la boyband “volverá seguro” durante un livestream en la plataforma de la comunidad de fans Weverse el mes pasado. BTS se tomó un descanso prolongado desde mediados de 2022 para “explorar algunos proyectos solistas”.

A principios de este año, el fundador de HYBE y Big Hit Music, Bang Si-hyuk, dijo que el plan de reunión de BTS en 2025 no está confirmado. “Dijimos que ‘esperamos’ que los miembros puedan reanudar en 2025, no que ‘lo harán’”, dijo Bang durante una aparición en el Gwanhun Forum. “Tanto BTS como la empresa trabajarán para ello, pero eso no significa que podamos apuntar la fecha de 2025”.