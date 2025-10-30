En el marco de la Expo Educativa 2025, los niños y niñas del Nivel Inicial de la Escuela Municipal Nº 1 “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry presentaron proyectos colmados de aprendizaje, creatividad y conocimientos, demostrando todo lo incorporado a lo largo del año.

Acompañados por sus seños y familias, compartieron experiencias y producciones que reflejaron su entusiasmo, compromiso y crecimiento, en un espacio que celebra la educación como motor de desarrollo integral.

La Expo Educativa es una iniciativa que invita a las escuelas municipales a mostrar los aprendizajes, proyectos y experiencias desarrollados durante el ciclo lectivo, destacando el trabajo en equipo, el descubrimiento y la alegría de aprender, pilares fundamentales del Sistema Educativo Municipal.

