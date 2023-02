A DOS MESES DE LA MUERTE

La familia del ex ministro Juan Carlos Rojas pide respuestas ante la falta de avances en la causa.

Los hijos del ex ministro Juan Carlos Rojas, junto a su abogado Iván Sarquís hicieron la presentación en la Fiscalia 5 a cargo del fiscal Hugo Costilla donde recae la causa. El pedido de la familia es mayor celeridad en la investigación sobre el crimen del ex funcionario de Desarrollo Social.

“Han pasado 60 días del crimen y hay escasos avances en la investigación”, expresó el abogado quien reclamó una mayor predisposición para obtener más resultados.

Sarquís dijo que no hubo avances que satisfagan. «Hay una imputada que está libre y yendo a trabajar», exclamó. Además el abogado agregó que en la presentación solicitan que se citen a los médicos que hicieron la primer autopsia y a los oficiales que participaron en el levantamiento del cuerpo entre otros testigos.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital