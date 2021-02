Música

Luego de casi cuatro años, los Foo Fighters vuelven con un gran anuncio para festejar sus 25 años: su décimo disco.

Con más de 25 años de carrera y 9 discos en su haber, los Foo Fighters vuelven a aparecer en los charts con el lanzamiento de su décimo disco, “Medicine At Midnight”. La banda ya había dado a conocer 3 singles de este nuevo trabajo: “Shame Shame” -el 7/11-, “No Son of Mine” -el 01/01- y por último, “Waiting on a War” -el 14/01-.

Se trata de un disco lleno de energía, como nos tiene acostumbrados la banda, que arranca con “Making A Fire”, y va atravesando desde baladas y momentos emocionantes, a picos de estridencia y poder vocal, ingredientes clásicos de la banda, que sigue más vigente que nunca.

Esta es la lista completa de tracks:

1.- “Making a Fire”

2.- “Shame Shame”

3.- “Cloudspotter”

4.- “Waiting on a War”

5.- “Medicine at Midnight”

6.- “No Son of Mine”

7.- “Holding Poison”

8.- “Chasing Birds”

9.- “Love Dies Young”

Rose Bouzon