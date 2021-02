Entretenimiento

Finalmente llegó el día: después de arengar a sus fans en las redes durante varios días en la previa del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, The Weeknd y Miley Cyrus se lucieron a su modo en los shows del Super Bowl.

Por su parte, Miley hizo entrar al público en calor antes del encuentro deportivo con un concierto que se llevó a cabo afuera del Raymond James Stadium. Vestida de porrista y con una puesta estridente y a todo color, como nos tiene acostumbrados, le dedicó su performance a los profesionales de la salud que luchan contra el Coronavirus, 7000 de los cuales estaban presentes entre el público.

No sólo brilló por el poder de su voz en canciones como “Wreking Ball”, “Jolene”, “Heart Of Glass”, “Prisoner” y “The Climb”, entre otras, sino que contó con dos grandes invitados: Billy Idol y Joan Jett. Con el legendario músico de los 80 Miley compartió el tema ‘Night Crawling’, y con la compositora de 62 años, interpretó el hit ‘Bad Karma’. El show fue transmitido en vivo vía Tik Tok, y uno de los momentos más emotivos fue al presentar “Wreking Ball”, canción en la que no pudo contener las lágrimas, haciendo aún más memorable su interpretación. “Cantando esa canción, Wrecking Ball, sobre sentirse completamente roto y destrozado…el sufirimiento de cada persona es diferente, incluso el umbral del dolor es distinto… uso mucho glitter y muchas armaduras y también llevó mi corazón en las mangas y se rompe con frecuencia”, confesó la artista.

Por su parte, el artista canadiense The Weeknd llevó adelante un show enfocado en lo visual y en sus grandes hits. El mismo se desarrolló en el medio tiempo, y se extendió hasta el campo de juego, el escenario de una de las gradas y los pasillos internos del estadio de Florida. Durante los 15 minutos que duró su show, estuvo acompañado de fuegos artificiales y un impresionante juego de luces, como así también, de decenas de bailarines con vendajes y trajes rojos que coparon el campo de juego para el cierre de su show, al ritmo de “Blinding Lights” – canción que lo convirtió en el rey de Tik Tok durante la pandemia-. Entre sus canciones más festejadas estuvieron “Starboy”, “The Hills” y “I can’t feel my face”.

Rose Bouzon