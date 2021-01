En la mañana de ayer, familiares de Melanie Carrazana realizaron una marcha del

silencio por las calles del microcentro capitalino, pidiendo justicia por la niña que

murió por presunta mala praxis tras ser atendida en el Hospital de Andalgalá.

Durante la concentración, los familiares pidieron la destitución de los médicos de

apellido Castro y Vázquez, por presunta negligencia a la hora de haber atendido a la

pequeña víctima.

Cabe recordar que el domingo 3 de enero, los padres de Melanie acudieron al

Hospital de Andalgalá ya que la menor de edad se encontraba con fuerte dolor de

cabeza y vómitos.

Según los denunciantes, el profesional de la salud que la asistió le habría puesto un

inyectable y luego le dio el alta. Con el correr de las horas, al ver que no mejoraba,

decidieron llevarla nuevamente al nosocomio, desde donde la derivaron a la ciudad

Capital. Sin embargo, en el camino perdió la vida.

La causa fue investigada en principio por el fiscal en turno Hugo Costilla en la Capital,

ya que la menor llegó sin vida al Hospital de Niños Eva Perón. Pero días más tarde la

causa fue girada a la Fiscalía de Andalgalá, a cargo de Marta Nieva.

Luego del fallecimiento de Melanie, se originó una catarata de críticas hacia la

atención médica del Hospital de Andalgalá, lo que además generó una grieta entre

los profesionales de la salud y los vecinos, quienes denunciaron a este medio malos

tratos a raíz de hacerse pública la denuncia de la familia Carrazana.

Por su parte, Walter Carrazana, quien tomó las riendas en la búsqueda de justicia por

su hija, agradeció a los aldalgalenses empáticos con su dolorosa situación. Ayer fue

recibido por el fiscal Hugo Costilla, quien le explicó los pormenores de la causa.

Comunicado de médicos

Los médicos, que no se sintieron respaldados por sus superiores, emitieron un

comunicado, que trascendió por medios locales, explicando su postura ante tan

dolorosa situación.

“Los profesionales de la salud del hospital José Chaín Herrera, autoconvocados en

función de los últimos y lamentables acontecimientos y el silencio por parte de las

autoridades que actualmente nos dirigen, ya que se les solicitó por nota y en reunión

que se den a conocer los puntos que pasamos aclarar, ponemos en conocimiento lo

siguiente:

1. Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de cualquier ser humano, estamos

para curar y cuando por lo voluntad de Dios no se puede, solo nos queda la

amargura y recuerdo de que somos seres humanos como todos.

2. El hospital José Chaín Herrera, es una institución de segundo nivel de atención y

sexto nivel de complejidad, lo que significa que no posee terapia intensiva y solo

cuenta con la especialidades básicas, es decir que si un paciente necesita mayor

complejidad, debe ser derivado.

3. El hospital cuenta con un médico de guardia activa, es decir que permanece en el

hospital y atiende alrededor 50-70 consultas en 24 hs. guardias pasivas (el

profesional asiste ante una urgencia al hospital), de laboratorio, rayos, especialidades

básicas, pediátricas, ginecólogia, cirugía y cardiología. Esta organización es por

disposición ministerial y así es en toda la provincia.

4. Los médicos que se subieron a a la ambulancia asistiendo pacientes en estado de

gravedad o descompensación siempre lo hicieron por amor al paciente, porque no los

cubre ni el sueldo ni un seguro, ni nada, y en ocasiones quedando el servicio

descubierto. Para ello, el ministerio de Salud dispone del SAME y, claro está, el

SAME tiene base en la Capital.

5. La meningitis es una enfermedad grave y mortal, por lo cual, en el calendario de

vacunación nacional, desde el año 2017 está la vacuna Menveo contra el

meningococo a los 3-5-12 meses de edad, y la vacuna menactra a los 11 años.

6. Los síndromes meníngeos a veces se presentan con síntomas típicos o atípicos, y

al ser una infección las estructuras anatómicas que cubren el cerebro, el paciente

puede evolucionar de la estabilidad a la gravedad rápidamente en poco tiempo.

7. La consulta de guardia no reemplaza a la consulta con el especialista o el médico

de cabezera, el cual tiene un seguimiento de la historia clínica del paciente.

8. Desde el mes de marzo del año 2020 el sistema de salud se encuentra en

emergencia sanitaria por el virus COVID-19. Por disposición ministerial, hay guardia y

atención mínima en el hospital

9. Pese a la pandemia y a las licencias por DNU, los consultorios externos no dejaron

de funcionar y atender a la comunidad, con turnos programados y atención de

urgencia por guardia”.

Relacionado