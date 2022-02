Actualidad

Los Beach Boys han confirmado un segundo concierto en el Reino Unido, en el que el grupo actuará en Dreamland, en Margate, el 23 de junio de 2022.

Esta noticia se suma a la de que la legendaria banda tocará en el Royal Albert Hall de Londres el 24 de junio. Ambos espectáculos formarán parte de su gira “Sixty Years of the Sounds of Summer”.

La actual formación de The Beach Boys está liderada por Mike Love junto a su antiguo miembro Bruce Johnston; la completan el director musical Scott Totten, Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher y Randy Leago.

Brian Wilson y Al Jardine, de la banda, no participan en la gira “Sixty Years of the Sounds of Summer”, y recientemente anunciaron una gira estadounidense conjunta con Chicago para el verano de 2022, tras posponer las fechas en el Reino Unido debido a complicaciones relacionadas con el COVID.

Las entradas para el espectáculo de The Beach Boys en Dreamland salen a la venta este viernes 4 de febrero , se pueden conseguir acá:

A principios de este mes se publicaron dos nuevos clips de un documental sobre el cofundador de The Beach Boys, Brian Wilson. Dirigido por Brent Wilson (no relacionado con Brian), “Long Promised Road” traza la vida y la carrera de Wilson a través de “un viaje literal y metafórico que explora la ciudad natal de Brian”.

En el primer clip, Elton John habla del compromiso de Wilson con las giras: “Brian siempre querrá salir y actuar. Siempre querrá grabar discos. Es porque la música corre por sus venas”. En el segundo clip, Wilson alaba el tema ‘Sail On, Sailor’ como “probablemente una de las mejores canciones que he escrito”.

El documental también cuenta con contribuciones de Bruce Springsteen, Nick Jonas, Linda Perry, Jim James, Gustavo Dudamel, Jakob Dylan, Steven Page, Taylor Hawkins, Al Jardin, Bob Gaudio, Don Was, Blondie Chaplin, Stephen Kalinich y Andy Paley.

“Sin embargo, cuando se trata de desentrañar quién es Brian Wilson en la actualidad, la guardia se mantiene decididamente alta. Una conversación en una cafetería, en la que Brian admite que su vida “sencilla y modesta” significa que no ha tenido un amigo con el que “echar la bronca” en años, es lo más sincero y desgarrador que puede hacer. Su dolor por la pérdida de sus hermanos Dennis y Carl no se expresa, está profundamente enterrado. Nos hace empatizar con él, sentado solo en el coche frente a la antigua casa de Carl, secándose una lágrima”.

“Brian Wilson: Long Promised Road “ ya se encuentra en cartelera en los cines del Reino Unido.

Guillermina Sanchez