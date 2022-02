Música

La cantante ha anunciado su gira ‘Love And Power’ en apoyo de su cuarto álbum If I Can’t Have Love, I Want Power.

Los teloneros elegidos serán Beabadoobee, PinkPantheress, Wolf Alice, Abby Roberts y The Marías.

La gira, que comenzará el 17 de mayo en el iThink Financial Amphitheatre de Palm Beach, Florida, incluirá actuaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el Governors Ball de Nueva York y el Hangout Music Festival junto a Doja Cat y Leon Bridges.

Su gira ‘Love And Power’ se adelanta a la aparición de Halsey como headliner en los festivales Reading & Leeds en agosto, junto a Arctic Monkeys, Bring Me The Horizon, Dave, Megan Thee Stallion y Rage Against The Machine.

Beabadoobee y PinkPantheress serán los teloneros en todos los conciertos del 17 de mayo al 8 de junio, mientras que The Marías y Abby Roberts estarán en los conciertos del 16 de junio al 9 de julio. Wolf Alice apoyará a Halsey el 21 de junio en el Hollywood Bowl en lugar de The Marías. Las entradas salen a la venta el viernes 4 de febrero.

Antes de la gira, la cantante recibirá el premio a la innovación en los “BandLab NME Awards 2022”, que recogerá durante una ceremonia en el O2 Academy Brixton de Londres el 2 de marzo.

La semana pasada, Halsey reveló que su single de 2019 ‘Nightmare’ incluía originalmente un sample del icónico ‘All The Things She Said’ de Tatu.

Melisa Erizaga