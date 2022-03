El intendente capitalino, Gustavo Saadi, encabezó el acto inaugural de un nuevo período de actividades de los Consejos Multisectoriales de la comuna, en una ceremonia marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Acompañado por el Gobernador Raúl Jalil y secretarios del gabinete capitalino, Gustavo respaldó las tareas que realizan los Consejos Multisectoriales de la Municipalidad, administrados por Paola Di Giacomo, junto con Eugenia del Campo. Asistió también la secretaria provincial de la Mujer, Género y Diversidad, María Carrizo.

“Hoy es un día para reflexionar, para agradecer la incansable lucha de las mujeres a lo largo de la historia, que ha llevado a adquirir muchos derechos para ellas y que también en la actualidad siguen con esa lucha. Como sociedad nos falta mucho por cambiar y principalmente a nosotros los hombres, por aprender”, sostuvo Saadi.

El intendente observó que la violencia de género es un flagelo que no se ha erradicado, y por ello consideró que “es muy difícil hablar de una sociedad plena o de un día feliz para las mujeres, ya que las mujeres tienen miedo al caminar las calles, también existen muchos hechos de discriminación, por ejemplo, la desigualdad en la brecha salarial. Todavía falta mucho camino por recorrer y cosas por cambiar”.

Recordó allí su proyecto del Polo de la Mujer, para brindar asistencia integral en un solo lugar, y comentó que “venimos hablando con la Corte de Justicia, y el municipio está dispuesto a poner el terreno, la infraestructura y los profesionales necesarios. Pero necesitamos que la Corte ponga las unidades judiciales en ese gran Polo de la Mujer que nosotros queremos construir”.

Ello permitirá que “en un mismo lugar, la mujer afectada pueda hacer la denuncia; recibir asistencia alimentaria y de hogar para ella y sus hijos y obtener asistencia psicológica y legal: que realmente se sienta protegida, como debe ser”, resaltó Gustavo.

“En una reunión que mantuvimos con la Corte, nos informaban que en todos los juzgados, la mayoría de denuncias que se reciben son sobre violencia de género. Es un flagelo durísimo, que no sucede sólo en Catamarca, sino en todo el país. Cuando una mujer necesita o pide ayuda, el Estado tiene que tener absoluta presencia, no solo en la contención y en la prevención, también en el después”, puntualizó, porque “hay mujeres que van a denunciar algún hecho de violencia de género y la denuncia se la toma un hombre, y ya desde ese momento esa mujer, se siente violentada. Pero no solo se dirige a la fiscalía, algunas mujeres necesitan ayuda alimentaria, ayuda psicológica y tienen que recorrer diferentes puntos de la ciudad. Eso por parte del Estado no es una protección, eso no es ayudar como tiene que ser a las mujeres”.

Finalmente, Gustavo expresó “Queda muchísimo camino por recorrer, muchas cuestiones culturales por cambiar y ese es el gran desafío. Los 8M tienen que ser un escalón más para lograr definitivamente una igualdad de género en nuestra sociedad”.

Eugenia del Campo, en nombre de las presentes, señaló luego que “quiero felicitar al intendente por sus palabras, el 8M es un día para reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Nosotras a lo largo de la historia fuimos vulneradas, discriminadas, los mismos derechos que tienen los hombres se nos fueron negados. Este día es para conmemorar y para que efectivamente se nos visibilice las discriminaciones que sufrimos” añadió

